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Квартиры с видом на море в Бахчелиэвлере, Турция

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3 объекта найдено
Многоуровневые квартиры 3 комнаты в Бахчелиэвлер, Турция
Многоуровневые квартиры 3 комнаты
Бахчелиэвлер, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 9
Проект, с его 70% зеленой зоной и природолюбивой архитектурой, открывает перед вами двери со…
$618,327
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Квартира 3 комнаты в Бахчелиэвлер, Турция
Квартира 3 комнаты
Бахчелиэвлер, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 199 м²
Количество этажей 15
Элитная резиденция с бассейнами и спа-центром, район Бахчелиэвлер, Стамбул, Турция Предлага…
$558,370
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Квартира 2 комнаты в Бахчелиэвлер, Турция
Квартира 2 комнаты
Бахчелиэвлер, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 161 м²
Количество этажей 8
Апартаменты с панорамным видом в охраняемой резиденции с садами и конференц-залом, Стамбул, …
$420,957
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