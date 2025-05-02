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Квартиры возле озера в Бахчелиэвлере, Турция

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1 объект найдено
Квартира 2 комнаты в Бахчелиэвлер, Турция
Квартира 2 комнаты
Бахчелиэвлер, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 161 м²
Количество этажей 8
Апартаменты с панорамным видом в охраняемой резиденции с садами и конференц-залом, Стамбул, …
$420,957
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