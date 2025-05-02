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Квартиры с садом в Бахчелиэвлере, Турция

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5 объектов найдено
Квартира 3 комнаты в Бахчелиэвлер, Турция
Квартира 3 комнаты
Бахчелиэвлер, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Этаж 4/20
Ваша идеальная инвестиция!*   *Основные характеристики:* - *Расположение:* Первая л…
$255,000
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Квартира 2 комнаты в Бахчелиэвлер, Турция
Квартира 2 комнаты
Бахчелиэвлер, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 72 м²
Количество этажей 12
Новая резиденция с зеленой зоной и бассейнами в престижном районе, рядом с центром города, С…
$587,365
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Квартира 3 комнаты в Бахчелиэвлер, Турция
Квартира 3 комнаты
Бахчелиэвлер, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 199 м²
Количество этажей 15
Элитная резиденция с бассейнами и спа-центром, район Бахчелиэвлер, Стамбул, Турция Предлага…
$558,370
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Квартира 2 комнаты в Бахчелиэвлер, Турция
Квартира 2 комнаты
Бахчелиэвлер, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 161 м²
Количество этажей 8
Апартаменты с панорамным видом в охраняемой резиденции с садами и конференц-залом, Стамбул, …
$420,957
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Квартира 4 комнаты в Бахчелиэвлер, Турция
Квартира 4 комнаты
Бахчелиэвлер, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 187 м²
Количество этажей 6
Новая резиденция с бассейнами, отелем и торговым центром, Стамбул, Турция Резиденция распол…
$892,867
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