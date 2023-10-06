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Жильё с бассейном в Bahcelievler Mahallesi, Турция

квартиры
840
дома
4
8 объектов найдено
Квартира 3 комнаты с парковкой, с лифтом, с видом на море в Bahcelievler Mahallesi, Турция
Квартира 3 комнаты с парковкой, с лифтом, с видом на море
Bahcelievler Mahallesi, Турция
Комнаты 3
Площадь 106 м²
Этаж 1/1
Великолепная Квартира 2+1 в СтамбулеРайон: Стамбул, БахчелиевлерПроект предлагает безмятежны…
€504,900
Квартира 4 комнаты с парковкой, с лифтом, с видом на море в Bahcelievler Mahallesi, Турция
Квартира 4 комнаты с парковкой, с лифтом, с видом на море
Bahcelievler Mahallesi, Турция
Комнаты 4
Площадь 140 м²
Этаж 1/1
Шикарная Квартира 3+1 в СтамбулеРайон: Стамбул, БахчелиевлерПроект предлагает безмятежный об…
€698,800
Квартира 5 комнат с парковкой, с лифтом, с видом на море в Bahcelievler Mahallesi, Турция
Квартира 5 комнат с парковкой, с лифтом, с видом на море
Bahcelievler Mahallesi, Турция
Комнаты 5
Площадь 228 м²
Этаж 1/1
Роскошная Квартира 4+1 в СтамбулеРайон: Стамбул, БахчелиевлерПроект предлагает безмятежный о…
€1,34 млн
Квартира 2 комнаты с бассейном, с сауной, с охраной в Bahcelievler Mahallesi, Турция
Квартира 2 комнаты с бассейном, с сауной, с охраной
Bahcelievler Mahallesi, Турция
Комнаты 2
Площадь 79 м²
Этаж 3/3
Апартаменты класса люкс 1+1 в СтамбулеРайон: Стамбул, СарыерКомплекс расположенный на площад…
€867,400
Квартира 3 комнаты с бассейном, с сауной, с охраной в Bahcelievler Mahallesi, Турция
Квартира 3 комнаты с бассейном, с сауной, с охраной
Bahcelievler Mahallesi, Турция
Комнаты 3
Площадь 133 м²
Этаж 3/3
Потрясающие Апартаменты 2+1 в СтамбулеРайон: Стамбул, СарыерКомплекс расположенный на площад…
€1,05 млн
Квартира 4 комнаты с бассейном, с сауной, с охраной в Bahcelievler Mahallesi, Турция
Квартира 4 комнаты с бассейном, с сауной, с охраной
Bahcelievler Mahallesi, Турция
Комнаты 4
Площадь 181 м²
Этаж 3/3
Шикарные Апартаменты 3+1 в СтамбулеРайон: Стамбул, СарыерКомплекс расположенный на площади 2…
€1,32 млн
Дуплекс 4 комнаты с бассейном, с сауной, с охраной в Bahcelievler Mahallesi, Турция
Дуплекс 4 комнаты с бассейном, с сауной, с охраной
Bahcelievler Mahallesi, Турция
Комнаты 4
Площадь 267 м²
Этаж 3/3
Роскошный, просторный дуплекс 3+1 в СтамбулеРайон: Стамбул, СарыерКомплекс расположенный на …
€2,58 млн
Квартира 3 комнаты с парковкой, с лифтом, с бассейном в Bahcelievler Mahallesi, Турция
Квартира 3 комнаты с парковкой, с лифтом, с бассейном
Bahcelievler Mahallesi, Турция
Комнаты 3
Площадь 106 м²
Этаж 3/3
Современная квартира 2+1 в элитном доме в динамичном районе Bahçelievler. Подходит для ГРАЖД…
€240,800
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