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Дуплексы в Bahcelievler Mahallesi, Турция

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1 объект найдено
Дуплекс 4 комнаты с бассейном, с сауной, с охраной в Bahcelievler Mahallesi, Турция
Дуплекс 4 комнаты с бассейном, с сауной, с охраной
Bahcelievler Mahallesi, Турция
Комнаты 4
Площадь 267 м²
Этаж 3/3
Роскошный, просторный дуплекс 3+1 в СтамбулеРайон: Стамбул, СарыерКомплекс расположенный на …
€2,58 млн
Realting.com
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