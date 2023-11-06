ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Представитель топовых застройщиков
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом
Вилла
Замок
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки
Элитная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Другое
Инвестиционная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Вебинары
Авиабилеты и отели
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.com использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Тип недвижимости:
Коммерческая
Отель
Офис
Инвестиционная
Склад
Магазин
Другое
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Магазин
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Доходность:
%
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
UZS
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Турция
Коммерческая
Bahcelievler Mahallesi
Магазины
Магазины в Bahcelievler Mahallesi, Турция
Магазин
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Отель с лифтом
Аланья, Турция
Турция г.Аланья Отель 4**** в 300 м от пляжа Уютный отел…
€4,50 млн
Рекомендовать
Магазин 2 спальни с кондиционером, с парковка, с c ремонтом
Мерсин, Турция
2
150 м²
1
Инвестиционный Магазин с Парковкой на 8 Автомобилей в Эрдемли, Мерсин Магазин находится в Ме…
€328,146
Рекомендовать
Коммерческая 1 спальня с мебелью
Kayapinar, Турция
1
1
4
Radisson Red представляет уникальный проект в Турции в г. Измир. Инвестиции в гостиничный…
€41,959
Рекомендовать
Коммерческая с парковкой, с бассейном, с охраной
Esentepe Mahallesi, Турция
148 м²
1/1
Помещение под магазин в престижном комплексе в Картал, СтамбулРайон: Стамбул, Картал, Топсел…
€644,292
Рекомендовать
Магазин с парковка, с c ремонтом
Mamak, Турция
70 м²
Новые Коммерческие Помещения в Элитном Жилом Комплексе в Мамаке, Анкара Новая коммерческая н…
€354,369
Рекомендовать
Коммерческая 8 спален с балконом, с кондиционером, с видом на море
Tarsus, Турция
8
460 м²
16/18
Офисы с Видом на Порт в Мерсине, в Шаговой Доступности от Всей Инфраструктуры Мерсин – это р…
€1,29 млн
Рекомендовать
Магазин с Вид на жительство и гражданство, с События
Измир, Турция
63 м²
Наслаждайтесь привилегией Folkart Towers Residence со своей семьей и близкими. Жизнь стоит н…
€148,654
Рекомендовать
Офис 1 спальня с кондиционером, с парковка, с c ремонтом
Мраморноморский регион, Турция
1
100 м²
14
Магазины и Хоум-Офисы в Стамбуле Рядом с Метро. Коммерческая недвижимость на продажу в Стамб…
€470,490
Рекомендовать
Коммерческая 1 спальня
Кагытхане, Турция
2
1
Современная коммерческая недвижимость на продажу в Стамбуле Этот многоквартирный проект с…
€378,906
Рекомендовать
Магазин с центральным отоплением, с парковка
Кагытхане, Турция
62 м²
11
Магазины для Инвестиций в Стамбуле, Кягытхане. Магазины в Стамбуле находятся в развивающемся…
€464,484
Рекомендовать
Отель с лифтом, с сауной, с баней
Мраморноморский регион, Турция
25 000 м²
Турция г.Стамбул Современный отель 5***** Красивый совре…
€135,14 млн
Рекомендовать
Коммерческая 1 комната с парковкой, с видеонаблюдением, с охраной
Алания, Турция
1
1
51 м²
2
Представляем два офисных помещения в бизнес центре района Оба. Каждое помещение имеет общую …
€176,000
Рекомендовать
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL