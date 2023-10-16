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Коммерческая недвижимость в Bahcelievler Mahallesi, Турция

1 объект найдено
Коммерческая с парковкой, с лифтом, с бассейном в Bahcelievler Mahallesi, Турция
Коммерческая с парковкой, с лифтом, с бассейном
Bahcelievler Mahallesi, Турция
Площадь 254 м²
Этаж 1/1
Коммерческая недвижимость для вашего бизнеса в самом востребованном и быстро растущем районе…
€639,600
Realting.com
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