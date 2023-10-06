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Квартиры с видом на море в Bahcelievler Mahallesi, Турция

однокомнатные
146
двухкомнатные
211
трехкомнатные
204
четырехкомнатные
127
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3 объекта найдено
Квартира 3 комнаты с парковкой, с лифтом, с видом на море в Bahcelievler Mahallesi, Турция
Квартира 3 комнаты с парковкой, с лифтом, с видом на море
Bahcelievler Mahallesi, Турция
Комнаты 3
Площадь 106 м²
Этаж 1/1
Великолепная Квартира 2+1 в СтамбулеРайон: Стамбул, БахчелиевлерПроект предлагает безмятежны…
€504,900
Квартира 4 комнаты с парковкой, с лифтом, с видом на море в Bahcelievler Mahallesi, Турция
Квартира 4 комнаты с парковкой, с лифтом, с видом на море
Bahcelievler Mahallesi, Турция
Комнаты 4
Площадь 140 м²
Этаж 1/1
Шикарная Квартира 3+1 в СтамбулеРайон: Стамбул, БахчелиевлерПроект предлагает безмятежный об…
€698,800
Квартира 5 комнат с парковкой, с лифтом, с видом на море в Bahcelievler Mahallesi, Турция
Квартира 5 комнат с парковкой, с лифтом, с видом на море
Bahcelievler Mahallesi, Турция
Комнаты 5
Площадь 228 м²
Этаж 1/1
Роскошная Квартира 4+1 в СтамбулеРайон: Стамбул, БахчелиевлерПроект предлагает безмятежный о…
€1,34 млн
Realting.com
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