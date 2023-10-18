Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Жилая
  4. Багджылар
  5. Дуплексы

Дуплексы в Багджылар, Турция

Дуплекс В архив
Очистить
2 объекта найдено
Дуплекс 1 спальня с зоной для барбекю, с консьержем в Багджылар, Турция
Дуплекс 1 спальня с зоной для барбекю, с консьержем
Багджылар, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 81 м²
Количество этажей 8
Новый комплекс в Багджыларе Представляем Вашему вниманию новую комплекс с собственно…
€255,000
Дуплекс 1 спальня с бассейном, с сауной, с тренажерным залом в Багджылар, Турция
Дуплекс 1 спальня с бассейном, с сауной, с тренажерным залом
Багджылар, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 67 м²
Количество этажей 19
Новая элитная резиденция в Багджыларе Рады Вам представить новую элитную резиденция с…
€250,000
Realting.com
Перейти