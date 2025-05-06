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Квартиры с бассейном в Багджыларе, Турция

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1 объект найдено
Квартира 1 комната в 1381 Sokak, Турция
Квартира 1 комната
1381 Sokak, Турция
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 17 171 м²
Этаж 1/18
Почему выбирают этот проект?Для инвесторов:Стратегическое расположение: Расположенный всего …
$147,999
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Агентство
Sun and sands
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English, Türkçe
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