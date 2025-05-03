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Квартиры с видом на море в Багджыларе, Турция

однокомнатные
27
двухкомнатные
31
трехкомнатные
25
четырехкомнатные
6
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2 объекта найдено
Многоуровневые квартиры 3 комнаты в Багджылар, Турция
Многоуровневые квартиры 3 комнаты
Багджылар, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 10
Основные характеристики Цена продажи875 000 € Цена за кв.м.5 116 € Площадь171 м2 Все…
$905,147
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Квартира 1 комната в Багджылар, Турция
Квартира 1 комната
Багджылар, Турция
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 72 м²
Этаж 44/7
Основные характеристики Цена продажи419 000 € Цена за кв.м.5 819 € Площадь72 м2 Всег…
$433,436
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