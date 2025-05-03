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Квартиры с видом на горы в Багджыларе, Турция

однокомнатные
27
двухкомнатные
31
трехкомнатные
25
четырехкомнатные
6
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2 объекта найдено
Многоуровневые квартиры 2 комнаты в Багджылар, Турция
Многоуровневые квартиры 2 комнаты
Багджылар, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 5/19
О комплексе Цена продажи237 000 € Цена за кв.м.2 695 € Площадь87.91 м2 Всего комн…
$241,409
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Квартира 2 комнаты в Багджылар, Турция
Квартира 2 комнаты
Багджылар, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
The project lies in the Mahmud Bey section of Istanbul's European side, along the Basin Expr…
$479,000
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