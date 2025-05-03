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Квартиры с гаражом в Багджыларе, Турция

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6 объектов найдено
Многоуровневые квартиры 3 комнаты в Багджылар, Турция
Многоуровневые квартиры 3 комнаты
Багджылар, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 10
Основные характеристики Цена продажи875 000 € Цена за кв.м.5 116 € Площадь171 м2 Все…
$905,147
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Многоуровневые квартиры 2 комнаты в Багджылар, Турция
Многоуровневые квартиры 2 комнаты
Багджылар, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 5/19
О комплексе Цена продажи237 000 € Цена за кв.м.2 695 € Площадь87.91 м2 Всего комн…
$241,409
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Квартира 1 комната в Багджылар, Турция
Квартира 1 комната
Багджылар, Турция
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 73 м²
Этаж 9/15
"The One Güneşli project is considered a real estate masterpiece that shines in the heart of…
$124,999
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Квартира 5 комнат в Багджылар, Турция
Квартира 5 комнат
Багджылар, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Этаж 10/15
4 bedrroms apartment in European Istanbul , The project contains indoor and outdoor swimming…
$585,000
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Квартира 1 комната в Багджылар, Турция
Квартира 1 комната
Багджылар, Турция
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 72 м²
Этаж 44/7
Основные характеристики Цена продажи419 000 € Цена за кв.м.5 819 € Площадь72 м2 Всег…
$433,436
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Квартира 2 комнаты в Багджылар, Турция
Квартира 2 комнаты
Багджылар, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
The project lies in the Mahmud Bey section of Istanbul's European side, along the Basin Expr…
$479,000
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