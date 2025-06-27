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Квартиры с садом в Бафре, Турция

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1 объект найдено
Квартира 3 спальни в Бафра, Турция
Квартира 3 спальни
Бафра, Турция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 98 м²
Эксклюзивные апартаменты Beachfront в Бафра, Искеле, Северный Кипр предлагает средиземноморс…
$317,370
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