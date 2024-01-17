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Виллы в Ayvacik, Турция

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1 объект найдено
Вилла 5 комнат с балконом, с мебелью, с видом на море в Kuecuekkuyu, Турция
SPECIAL
Вилла 5 комнат с балконом, с мебелью, с видом на море
Kuecuekkuyu, Турция
Число комнат 5
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 280 м²
Количество этажей 3
О местоположении Дом расположен в Кüçükкую, недалеко от гор Ида, одного из скрытых райских…
€551,584
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Параметры недвижимости в Ayvacik, Турция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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