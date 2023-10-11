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Многоуровневые квартиры с видом на горы в Айдын, Турция

Многоуровневые квартиры В архив
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1 объект найдено
Многоуровневые квартиры 2 спальни с балконом, с мебелью, с видом на горы в Kusadasi, Турция
Многоуровневые квартиры 2 спальни с балконом, с мебелью, с видом на горы
Kusadasi, Турция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
База Гольф клуба за городом Кушадасы. Уединённое тихое место. УК сдаёт под ключ. Ин…
€130,000

Параметры недвижимости в Айдын, Турция

с видом на море
недорогая
элитная
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