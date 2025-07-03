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Дома с садом в Авджыларе, Турция

1 объект найдено
Дом 4 спальни в Авджылар, Турция
Дом 4 спальни
Авджылар, Турция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 212 м²
Расположенные в живописном районе Авчилар в Стамбуле, эти виллы предлагают спокойную среду о…
$649,853
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