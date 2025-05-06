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Дома с гаражом в Авджыларе, Турция

2 объекта найдено
Дом 5 комнат в Авджылар, Турция
Дом 5 комнат
Авджылар, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 220 м²
Количество этажей 19
- 56000 m2 with 80% landscape area Social facilities:  walking space,  playground, …
$600,264
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Дом 4 комнаты в Авджылар, Турция
Дом 4 комнаты
Авджылар, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 169 м²
Количество этажей 19
- 56000 m2 with 80% landscape area Social facilities:  walking space,  playground, …
$469,776
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