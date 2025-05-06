Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Авджылар
  4. Жилая
  5. Квартира
  6. Терраса

Квартиры с террасой в Авджыларе, Турция

однокомнатные
7
двухкомнатные
14
трехкомнатные
16
четырехкомнатные
12
Квартира Удалить
Очистить
7 объектов найдено
Квартира 5 комнат в Авджылар, Турция
Квартира 5 комнат
Авджылар, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 215 м²
Количество этажей 10
Резиденция с бассейном, детскими площадками и круглосуточной охраной, Стамбул, Турция Резид…
$663,127
Оставить заявку
Квартира 1 комната в Авджылар, Турция
Квартира 1 комната
Авджылар, Турция
Число комнат 1
Количество спален 1
Площадь 47 м²
Количество этажей 25
Новый жилой комплекс в престижном районе Авджылар рядом с проектом нового канала, Стамбул, Т…
$239,410
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Авджылар, Турция
Квартира 2 комнаты
Авджылар, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 88 м²
Количество этажей 16
Резиденция с бассейном, тренажерным залом и охраной рядом с озером, Стамбул, Турция Резиден…
$162,751
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты в Авджылар, Турция
Квартира 3 комнаты
Авджылар, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 114 м²
Количество этажей 6
Жилой комплекс недалеко от магазинов и торговых центров, в престижном районе европейской час…
$176,814
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Авджылар, Турция
Квартира 2 комнаты
Авджылар, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 101 м²
Количество этажей 15
Новая резиденция с бассейном и теннисным кортом в престижном центральном районе, Стамбул, Ту…
$238,837
Оставить заявку
Квартира 1 комната в Авджылар, Турция
Квартира 1 комната
Авджылар, Турция
Число комнат 1
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 103 м²
Этаж 5
Ваш идеальный образ жизни в Стамбуле Вы ищете место, которое сочетает в себе комфорт, инв…
$184,358
Оставить заявку
Квартира 4 комнаты в Авджылар, Турция
Квартира 4 комнаты
Авджылар, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 218 м²
Количество этажей 21
Резиденция с круглосуточной охраной рядом с автомагистралью и всей необходимой инфраструктур…
$524,537
Оставить заявку
Realting.com
Перейти