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Квартиры возле озера в Авджыларе, Турция

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4 объекта найдено
Квартира 5 комнат в Авджылар, Турция
Квартира 5 комнат
Авджылар, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 220 м²
Этаж 15/20
Площадь земельного участка: 60 ​​000 м2 Зеленая территория: 40 000 м2 Статус проекта: гото…
$477,784
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Квартира 1 комната в Авджылар, Турция
Квартира 1 комната
Авджылар, Турция
Число комнат 1
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 172 м²
Этаж 2
Your Dream Home Awaits: Bizim Evler    Ready to move  you can obtain Turkish citi…
$359,652
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Квартира 3 комнаты в Авджылар, Турция
Квартира 3 комнаты
Авджылар, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 135 м²
Этаж 2/20
Площадь земельного участка: 60 ​​000 м2 Зеленая территория: 40 000 м2 Статус проекта: гото…
$360,484
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Квартира 4 комнаты в Авджылар, Турция
Квартира 4 комнаты
Авджылар, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 170 м²
Этаж 6/20
Площадь земельного участка: 60 ​​000 м2 Зеленая территория: 40 000 м2 Статус проекта: гото…
$409,121
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