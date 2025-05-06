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Квартиры с гаражом в Авджыларе, Турция

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3 объекта найдено
Квартира 2 комнаты в Авджылар, Турция
Квартира 2 комнаты
Авджылар, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 85 м²
Этаж 15/3
Почему это свойство؟ Проект расположен в муниципалитете Авцилар. Он характеризуется приятным…
$160,000
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Квартира 4 комнаты в Авджылар, Турция
Квартира 4 комнаты
Авджылар, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 145 м²
Этаж 5/14
Площадь земельного участка: 15 000 м2 Зеленая территория: 11 000 м2 Статус проекта: готов …
$406,260
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Квартира 5 комнат в Авджылар, Турция
Квартира 5 комнат
Авджылар, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 230 м²
Этаж 7/14
Площадь земельного участка: 15 000 м2 Зеленая территория: 11 000 м2 Статус проекта: готов …
$532,143
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