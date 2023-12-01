Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Жилая
  4. Atcilar Mahallesi
  5. Виллы

Виллы в Atcilar Mahallesi, Турция

Вилла В архив
Очистить
2 объекта найдено
Вилла 3 спальни с балконом, с гаражом, с парковка в Ovacik, Турция
Вилла 3 спальни с балконом, с гаражом, с парковка
Ovacik, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 3
Наша вилла расположена на пляже Ени Чакран, в 50 метрах от улицы Ялы, и через 45 дней она по…
€250,000
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Startkey Vizyon Gayrimenkul
Языки общения: English, Русский, Türkçe
Вилла 3 спальни с балконом, с гаражом, с парковка в Ovacik, Турция
Вилла 3 спальни с балконом, с гаражом, с парковка
Ovacik, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
Количество этажей 3
Наша вилла расположена на пляже Ени Чакран, в 50 метрах от улицы Ялы, и через 45 дней она по…
€230,000
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Startkey Vizyon Gayrimenkul
Языки общения: English, Русский, Türkçe

Параметры недвижимости в Atcilar Mahallesi, Турция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти