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Жильё с видом на море в Аташехир, Турция

1 объект найдено
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Аташехир, Турция
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Аташехир, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 258 м²
Этаж 17/44
Представленный вариант - 2-комнатная квартира на 17 этаже. Окно от пола до потолка, прекрасн…
€1,07 млн
Realting.com
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