ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Представитель топовых застройщиков
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом
Вилла
Замок
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки
Элитная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Другое
Инвестиционная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Вебинары
Авиабилеты и отели
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.com использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Поиск по тегам:
Площадь участка:
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Турция
Земельные участки
Аташехир
Земельные участки в Аташехир, Турция
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Земельные участки с Dlya dolgosrochnogo VNZh
Аланья, Турция
1 790 м²
1/1
Земельный участок для постройки жилого комплекса в зоне для ВНЖРайон: Анталья, Аланья, Авсал…
€1,32 млн
Рекомендовать
Земельные участки 2 комнаты с видом на море, с видом на горы
Аланья, Турция
2
4 860 м²
1/1
Великолепная ферма с домиком 1+1 в ÇamlıcaРайон: Анталья, Аланья, ЧамлыджаРасстояние до моря…
€154,191
Рекомендовать
Земельные участки с видом на горы, с c ремонтом
Yesiluezuemlue, Турция
905 м²
Земля в Фетхие, Ешильузюмлю, с Разрешением на Строительство. Вилла расположена в окружении п…
€474,713
Рекомендовать
Земельные участки
Ciplakli, Турция
1/1
Земля сельхоз назначения с готовыми банановыми теплицами и плодоносящими банановыми деревьям…
€475,789
Рекомендовать
Земельные участки
Мраморноморский регион, Турция
€1,42 млн
Рекомендовать
Земельные участки
Guemueskavak, Турция
357 м²
1/1
Земельный участок с постройкой в районе UzunözРайон: Анталья, Аланья, УзунёзЗемельный участо…
€29,937
Рекомендовать
Земельные участки
Аланья, Турция
3 935 м²
1/1
Земельный участок в Oba с одобренным проектом на жилое строительствоРайон: Анталья, Аланья, …
€4,13 млн
Рекомендовать
Земельные участки
Аланья, Турция
6 269 м²
1/1
Земельный участок в районе Карапынар Район: Анталья, Аланья, КарапынарВ продаже земельный уч…
€269,834
Рекомендовать
Земельные участки
Tirilar Mahallesi, Турция
5 м²
€1,10 млн
Рекомендовать
Земельные участки
Турция
2 000 м²
Предлагается к продаже земельный участок в роскошном районе Коньяалты, Кушкавагы, расположен…
€10,04 млн
Рекомендовать
Земельные участки
Мраморноморский регион, Турция
ОТЕЛЬ ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЙ, 2-Й СТЕПЕНЬ ИСТОРИЧЕСКОЙ СОБСТВЕННОСТИ САЙТА В СУЛТАНАМЕТЕ Уважаемые…
€1,42 млн
Рекомендовать
1
Земельные участки с c ремонтом
Kepez, Турция
1 325 м²
Продажа Двух Смежных Участков в Анталии, в районе Кепез, Теоманпаша Продаются два смежных зе…
€1,54 млн
Рекомендовать
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL