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Квартиры с террасой в Аташехире, Турция

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5 объектов найдено
Квартира 3 комнаты в Аташехир, Турция
Квартира 3 комнаты
Аташехир, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 120 м²
Количество этажей 46
Элитный жилой комплекс рядом с финансовым центром, Стамбул, Турция Проект представляет собо…
$817,443
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Квартира 2 комнаты в Аташехир, Турция
Квартира 2 комнаты
Аташехир, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 51 м²
Количество этажей 16
Резиденция с зеленой зоной и парковкой рядом с автомагистралями, Стамбул, Турция Резиденция…
$288,024
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Квартира 2 комнаты в Аташехир, Турция
Квартира 2 комнаты
Аташехир, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 85 м²
Количество этажей 10
Новые апартаменты в резиденции с бассейном и конференц-залом рядом с автомагистралью и Стамб…
$395,046
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Квартира 3 комнаты в Аташехир, Турция
Квартира 3 комнаты
Аташехир, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 125 м²
Этаж 10/25
Площадь проекта: 42 000 м2 Количество единиц: 146 (141 квартира и 5 коммерческих единиц) В…
$450,000
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Квартира 5 комнат в Аташехир, Турция
Квартира 5 комнат
Аташехир, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 220 м²
Этаж 15/25
Площадь проекта: 42 000 м2 Количество единиц: 146 (141 квартира и 5 коммерческих единиц) В…
$1,15 млн
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