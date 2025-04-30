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Квартиры с бассейном в Аташехире, Турция

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4 объекта найдено
Квартира 4 комнаты в Аташехир, Турция
Квартира 4 комнаты
Аташехир, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 190 м²
Этаж 11/25
Площадь проекта: 42 000 м2 Количество единиц: 146 (141 квартира и 5 коммерческих единиц) В…
$699,000
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Квартира 3 комнаты в Аташехир, Турция
Квартира 3 комнаты
Аташехир, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 125 м²
Этаж 10/25
Площадь проекта: 42 000 м2 Количество единиц: 146 (141 квартира и 5 коммерческих единиц) В…
$450,000
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Квартира 5 комнат в Аташехир, Турция
Квартира 5 комнат
Аташехир, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 220 м²
Этаж 15/25
Площадь проекта: 42 000 м2 Количество единиц: 146 (141 квартира и 5 коммерческих единиц) В…
$1,15 млн
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Квартира 3 комнаты в Аташехир, Турция
Квартира 3 комнаты
Аташехир, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 91 м²
Комплекс расположен в районе Атанехир в Азиатской части Стамбула, недалеко от финансового ра…
$280,000
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