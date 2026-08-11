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Квартиры с видом на море в Аташехире, Турция

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однокомнатные
14
двухкомнатные
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трехкомнатные
19
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7 объектов найдено
Квартира 2 комнаты в Аташехир, Турция
Квартира 2 комнаты
Аташехир, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Количество этажей 14
Квартиры с видом на море и город в охраняемом комплексе в Аташехире, Стамбул Эти квартиры ра…
$277,614
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Квартира 3 комнаты в Аташехир, Турция
Квартира 3 комнаты
Аташехир, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 73 м²
Количество этажей 14
Квартиры с видом на море и город в охраняемом комплексе в Аташехире, Стамбул Эти квартиры ра…
$422,756
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Квартира 4 комнаты в Аташехир, Турция
Квартира 4 комнаты
Аташехир, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 186 м²
Квартиры с видом на город и море в охраняемом комплексе в Аташехире, Стамбул Эти квартиры на…
$717,942
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Квартира 5 комнат в Аташехир, Турция
Квартира 5 комнат
Аташехир, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 217 м²
Квартиры с видом на город и море в охраняемом комплексе в Аташехире, Стамбул Эти квартиры на…
$902,919
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Квартира 3 комнаты в Аташехир, Турция
Квартира 3 комнаты
Аташехир, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 117 м²
Квартиры с видом на город и море в охраняемом комплексе в Аташехире, Стамбул Эти квартиры на…
$457,818
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Квартира 5 комнат в Аташехир, Турция
Квартира 5 комнат
Аташехир, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 191 м²
Этаж 5/10
Four Bedrooms Apartment with Smart Home System The project is built next to the financial…
$1,31 млн
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Квартира 3 комнаты в Аташехир, Турция
Квартира 3 комнаты
Аташехир, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 258 м²
Этаж 17/44
The presented option is a 2-bedroom apartment on the 17th floor. Floor-to-ceiling window, be…
$1,15 млн
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