Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Аташехир
  4. Жилая
  5. Квартира
  6. Вид на горы

Квартиры с видом на горы в Аташехире, Турция

однокомнатные
22
двухкомнатные
25
трехкомнатные
19
четырехкомнатные
11
Квартира Удалить
Очистить
1 объект найдено
Квартира 5 комнат в Аташехир, Турция
Квартира 5 комнат
Аташехир, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 191 м²
Этаж 5/10
Four Bedrooms Apartment with Smart Home System The project is built next to the financial…
$1,31 млн
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти