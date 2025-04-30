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Квартиры около гольф-клуба в Аташехире, Турция

однокомнатные
22
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25
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19
четырехкомнатные
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1 объект найдено
Квартира 3 комнаты в Аташехир, Турция
Квартира 3 комнаты
Аташехир, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 125 м²
Этаж 10/25
Площадь проекта: 42 000 м2 Количество единиц: 146 (141 квартира и 5 коммерческих единиц) В…
$450,000
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