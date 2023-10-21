ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Представитель топовых застройщиков
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом
Вилла
Замок
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки
Элитная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Другое
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Вебинары
Авиабилеты и отели
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.com использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Многоуровневые квартиры
Кондо
Пентхаус
Дом
Замок
Бунгало
Шале
Особняк
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Комната
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Турция
Жилая
Ataevler Mahallesi
Таунхаусы
Таунхаусы в Ataevler Mahallesi, Турция
Таунхаус
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Ciplakli, Турция
2
60 м²
8
Продажа квартиры 1+1 в Джикджилли, который расположен на побережье Средиземного моря здесь м…
€150,269
Рекомендовать
Квартира 2 спальни
Анталья, Турция
3
117 м²
Данный проект отличается современной архитектурой. Особенно выделяется его оригинальный беле…
€299,764
Рекомендовать
Квартира 4 комнаты с бассейном, с Meblirovannaya
Каракокали, Турция
4
150 м²
3/3
Меблированная квартира 3+1 недалеко от моря в ОбаРайон: Анталья, Аланья, ОбаКвартира находит…
€302,075
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты с парковкой, с лифтом, с бассейном
Аланья, Турция
2
65 м²
3/3
Уютная квартира 1+1 в жилом комплексе комфорт классаРайон: Анталья, Аланья, ДемирташРасстоян…
€101,058
Рекомендовать
Вилла 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Аланья, Турция
6
3
Бекта Вилла 5, НАЗВАНИЕ. Это 124 км от аэропорта Анталии, 44 км от АЭРОПОРТ ГАЗИПАСА, в 5 …
€541,638
Рекомендовать
Вилла 6 комнат с парковкой, с бассейном, с сауной
Инжекум, Турция
6
380 м²
1/3
Роскошная вилла 4+2 в экологически чистом районе İncekumРайон: Анталья, Аланья, ИнджекумРоск…
€538,242
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты с парковкой, с лифтом, с бассейном
Махмутлар центр, Турция
2
60 м²
10/10
Квартира в премиум резиденции 1+1 в МахмутларРайон: Анталья, Аланья, МахмутларРасстояние до …
€153,784
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты
Алания, Турция
3
70 м²
3/9
€239,729
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с парковкой, с мебелью, с террасой
Мраморноморский регион, Турция
3
74 м²
15
Апартаменты под аренду с гарантированной доходностью 6%, в европейской части Стамбула, Багдж…
€497,048
Рекомендовать
Таунхаус 2 спальни с балконом, с Pool, с terrassa
Bitez, Турция
2
1
103 м²
Комплекс расположен в красивом панорамном месте на берегу уютной бухты Бодрума. Имеет частны…
€343,896
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты с парковкой, с лифтом, с видом на море
Doglu, Турция
2
41 м²
1/14
Предлагаются ко вниманию квартиры планировкой 1+1 и 2+1 с видом на море в строящемся комплек…
€81,037
Рекомендовать
Вилла 5 спален с балконом, с парковка, с c ремонтом
Арнавуткёй, Турция
6
4
288 м²
2
Просторный Двухэтажный Дом с Террасой в Арнавуткёй, Стамбул. Частный дом расположен в тихом …
€1,05 млн
Рекомендовать
Параметры недвижимости в Ataevler Mahallesi, Турция
с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL