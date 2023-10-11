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Жильё с видом на море в Askale, Турция

1 объект найдено
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Altintas, Турция
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Altintas, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Представляем вам прекрасную возможность приобрести жилье в элитном комплексе в самом сердце …
€134,500
Realting.com
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