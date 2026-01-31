Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Asarcık
  4. Жилая
  5. Квартира
  6. Бассейн

Квартиры с бассейном в Asarcik, Турция

Квартира Удалить
Очистить
1 объект найдено
Квартира 2 комнаты в Alan, Турция
Квартира 2 комнаты
Alan, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 62 м²
Этаж 10/18
Отель Imperial Residence & HotelImperial — это новый престижный девелопмент — 5-звездочный о…
Цена по запросу
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти