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Дома у моря в Armutlu, Турция

дуплексы
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1 объект найдено
Дом 4 комнаты в Fistikli, Турция
Дом 4 комнаты
Fistikli, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 225 м²
Этаж 1/4
Вилла с 3 спальнями в привилегированном комплексе с уникальной бухтой в Армутлу, Ялова Ялова…
$142,187
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Параметры недвижимости в Armutlu, Турция

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