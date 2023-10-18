Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Жилая
  4. Arap Cami Mahallesi
  5. Виллы

Виллы в Arap Cami Mahallesi, Турция

Вилла В архив
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Вилла 6 комнат с видом на море, с видом на горы в Аланья, Турция
Вилла 6 комнат с видом на море, с видом на горы
Аланья, Турция
Комнаты 6
Площадь 620 м²
Этаж 1/2
Премиум Вилла 4+2 в SUGÖZÜРайон: Анталья, Аланья, СугёзюВилла имеет большой сад и частный ба…
€501,882
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с центральным отоплением в Эсеньюрт, Турция
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с центральным отоплением
Эсеньюрт, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 102 м²
Купить Недвижимость в Бахчешехире, Стамбул с Видом на Озеро Купить недвижимость в быстро рас…
€173,008
Дуплекс 4 спальни с бассейном, с детской площадкой, с зоной для барбекю в Demirtas, Турция
Дуплекс 4 спальни с бассейном, с детской площадкой, с зоной для барбекю
Demirtas, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 170 м²
Этаж 3/4
Дуплекс 4+1 в Демирташе Представляем Вашему вниманию меблированный дуплекс 4+1 в уютн…
€190,377
Квартира с видом на море, с видом на горы в Мерсин, Турция
Квартира с видом на море, с видом на горы
Мерсин, Турция
Бесплатный подбор недвижимости. Объекты от лучших застройщиков. Полное юридическое сопровожд…
Цена по запросу
Вилла 4 спальни с балконом, с лифтом, с видом на море в Аланья, Турция
Вилла 4 спальни с балконом, с лифтом, с видом на море
Аланья, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
4-х комнатная комната 1 гостиная 300 кв.м. ВИЛЛА ЗОНА ЗОНЫ 320 кв. 2 ВАННАЯ КОМНАТА – …
€516,092
Квартира 1 спальня с лифтом, с кондиционером, с гаражом в Yenbey, Турция
Квартира 1 спальня с лифтом, с кондиционером, с гаражом
Yenbey, Турция
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 87 м²
Ищете инвестиционную недвижимость у моря? Расскажем вам об уникальном проекте новой престижн…
Цена по запросу
Квартира 1 спальня с террасой, с садом, с тренажерным залом в Yaylali, Турция
Квартира 1 спальня с террасой, с садом, с тренажерным залом
Yaylali, Турция
Комнаты 2
Площадь 44 м²
Количество этажей 7
Новая резиденция премиум класса с 5-звездочным обслуживанием в 230 метрах от моря, Кестель, …
€204,779
Квартира 2 спальни в Стамбул, Турция
Квартира 2 спальни
Стамбул, Турция
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 82 м²
With its 5 huge parks around it, Rising Eagle, Kartal's most prominent urban transformation …
€240,054
Квартира 1 спальня с бассейном, с сауной, с тренажерным залом в Турция, Турция
Квартира 1 спальня с бассейном, с сауной, с тренажерным залом
Турция, Турция
Комнаты 2
Площадь 69 м²
Количество этажей 11
Новый многоэтажный комплекс в Эрдемли в районе Чешмели Рады Вам представить новый мно…
€59,117
Квартира 7 комнат в Алания, Турция
Квартира 7 комнат
Алания, Турция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 319 м²
Этаж 4
Новая резиденция в Оба Рады Вам представить новую резиденцию со собственной инфраструктурой…
€624,014
Квартира 2 спальни с бассейном, с тренажерным залом, с детской площадкой в Махмутлар центр, Турция
Квартира 2 спальни с бассейном, с тренажерным залом, с детской площадкой
Махмутлар центр, Турция
Комнаты 3
Площадь 125 м²
Этаж 1/10
Квартира 2+1 первая береговая линия в Махмутларе Рады Вам представить меблированную к…
€235,867
Квартира 5 комнат в Мраморноморский регион, Турция
Квартира 5 комнат
Мраморноморский регион, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 226 м²
Элитная резиденция в Кадыкёй Представляем Вашему вниманию элитную резиденцию с собственной …
€786,238

Параметры недвижимости в Arap Cami Mahallesi, Турция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти