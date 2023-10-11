Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Жилая
  4. Arap Cami Mahallesi

Жильё с видом на море в Arap Cami Mahallesi, Турция

1 объект найдено
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Arap Cami Mahallesi, Турция
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Arap Cami Mahallesi, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 95 м²
Этаж 6/8
Квартира Рядом с Галатской Башней в Бейоглу, Стамбул, с Видом на Море. Меблированная квартир…
€463,000

Параметры недвижимости в Arap Cami Mahallesi, Турция

с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти