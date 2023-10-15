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Жильё с видом на море в Arakli, Турция

3 объекта найдено
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Arakli, Турция
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Arakli, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 145 м²
Количество этажей 5
Уникальная Недвижимость в Трабзоне для Спокойной Жизни. Уникальная недвижимость расположена …
€81,000
Дуплекс 7 спален с балконом, с видом на море, с парковка в Arakli, Турция
Дуплекс 7 спален с балконом, с видом на море, с парковка
Arakli, Турция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 410 м²
Количество этажей 8
Недорогая Квартира с Видом на Море в Сюрмене, Трабзон. Двухуровневая квартира находится неда…
€142,000
Квартира 3 спальни с балконом, с видом на море, с парковка в Arakli, Турция
Квартира 3 спальни с балконом, с видом на море, с парковка
Arakli, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Количество этажей 9
Квартиры с Видом на Море в Новом Жилом Проекте в Трабзоне. Квартиры в Трабзоне расположены в…
€168,000
Realting.com
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