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Квартиры с видом на море в Араклах, Турция

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двухкомнатные
4
трехкомнатные
7
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10 объектов найдено
Квартира 4 комнаты в Араклы, Турция
Квартира 4 комнаты
Араклы, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 125 м²
Количество этажей 5
Квартиры с видом на море и природу в центре Араклы, Трабзон Араклы, один из крупнейших район…
$106,907
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Квартира 6 комнат в Араклы, Турция
Квартира 6 комнат
Араклы, Турция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 240 м²
Количество этажей 4
Меблированные квартиры с видом на море в Араклы, Трабзон Квартиры расположены в жилом проект…
$145,360
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Квартира 5 комнат в Араклы, Турция
Квартира 5 комнат
Араклы, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 165 м²
Количество этажей 5
Квартиры с видом на море и природу в центре Араклы, Трабзон Араклы, один из крупнейших район…
$141,002
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LDV InvestLDV Invest
Квартира 4 комнаты в Араклы, Турция
Квартира 4 комнаты
Араклы, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Количество этажей 9
Квартиры с видом на море рядом с общественным транспортом в Трабзоне Араклы Квартиры в Трабз…
$127,172
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Квартира 4 комнаты в Buzluca, Турция
Квартира 4 комнаты
Buzluca, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
Этаж 3/4
Квартира с 3 спальнями на продажу в Трабзоне, Араклы, в ЖК Elit Mahal Квартира расположена в…
$114,997
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Квартира 4 комнаты в Араклы, Турция
Квартира 4 комнаты
Араклы, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
Этаж 4/4
Меблированная квартира с 3 спальнями в комплексе «Elit Mahal» в Трабзоне, Араклы Квартира ра…
$115,611
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Квартира 3 комнаты в Араклы, Турция
Квартира 3 комнаты
Араклы, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 101 м²
Количество этажей 5
Квартиры с возможностью рассрочки в Араклы, Трабзон Эти стильные квартиры расположены в элег…
$126,016
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Квартира 4 комнаты в Араклы, Турция
Квартира 4 комнаты
Араклы, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 145 м²
Количество этажей 4
Меблированные квартиры с видом на море в Араклы, Трабзон Квартиры расположены в жилом проект…
$115,611
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Квартира 4 комнаты в Араклы, Турция
Квартира 4 комнаты
Араклы, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 117 м²
Количество этажей 5
Квартиры с возможностью рассрочки в Араклы, Трабзон Эти стильные квартиры расположены в элег…
$130,362
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Квартира 3 комнаты в Араклы, Турция
Квартира 3 комнаты
Араклы, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Количество этажей 5
Квартиры с видом на море и природу в центре Араклы, Трабзон Араклы, один из крупнейших район…
$137,284
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