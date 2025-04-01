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Квартиры с видом на горы в Arakli, Турция

трехкомнатные
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1 объект найдено
Квартира 4 комнаты в Arakli, Турция
Квартира 4 комнаты
Arakli, Турция
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Этаж 1/6
Просторная квартира в 500 метрах от моря в Трабзоне, Араклы Квартира расположена в районе Ар…
$78,236
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Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов