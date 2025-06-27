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Квартиры с садом в Араклах, Турция

двухкомнатные
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трехкомнатные
7
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1 объект найдено
Квартира в Cankaya, Турция
Квартира
Cankaya, Турция
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 155 м²
Исследуйте современную жизнь в Кепезе, Анталия, с 56 стильными квартирами, расположенными в …
$817,258
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