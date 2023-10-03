Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Земельные участки
  4. Анталья
  5. Земельные участки

Земельные участки с бассейном в Анталья, Турция

1 объект найдено
Земельные участки 1 комната с парковкой, с бассейном, с сауной в Аланья, Турция
Земельные участки 1 комната с парковкой, с бассейном, с сауной
Аланья, Турция
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 2 212 м²
Этаж 4
Представляем Вашему вниманию земельный участок в уникальном месте - на крепости Алании. Сама…
€2,20 млн
Realting.com
Перейти