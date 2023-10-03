ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом
Вилла
Замок
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки
Элитная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Другое
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.com использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Поиск по тегам:
Площадь участка:
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Турция
Земельные участки
Анталья
Земельные участки
Земельные участки с видом на море в Анталья, Турция
Очистить
53 объекта найдено
Новые
Цена по возрастанию
Цена по убыванию
По популярности
По рейтингу
Земельные участки с видом на море, с c ремонтом
Incebel, Турция
1 000 м²
2
Земельный Участок под Застройку с Открытым Видом на Море и Бухту в Каше, Калкан Земля, входя…
€984,000
Рекомендовать
Земельные участки с видом на море, с видом на горы, с vid na krepost
Аланья, Турция
1 050 м²
1/1
Земля в жилой зоне для постройки виллы с прекрасным видомРайон: Анталья, Аланья, БекташРасст…
€374,000
Рекомендовать
Земельные участки с видом на море, с видом на горы
Аланья, Турция
5 780 м²
1/1
Большой земельный участок в живописной горной местности в АланииРайон: Анталья, Аланья, Бект…
€3,04 млн
Рекомендовать
Земельные участки с видом на море, с видом на горы, с vid na krepost
Аланья, Турция
1 219 м²
1/1
Участок земли с живописным видом на море и природу в АланииРайон: Анталья, Аланья, Бюйюкхасб…
€1,12 млн
Рекомендовать
Земельные участки с видом на море, с видом на горы, с vid na krepost
Аланья, Турция
2 180 м²
1/1
Просторный участок земли на возвышенности под строительство с красивым пейзажем в АланииРай…
€1,66 млн
Рекомендовать
Земельные участки с видом на море, с видом на горы, с vid na krepost
Аланья, Турция
1 176 м²
1/1
Земельный участок под строительство виллы с уникальным видом на Аланию и природуРайон: Антал…
€1,10 млн
Рекомендовать
Земельные участки с видом на море, с видом на горы, с vid na krepost
Аланья, Турция
1 200 м²
1/1
Большой земельный участок в районе Тепе с панорамным видом на окрестностиРайон: Анталья, Ала…
€692,400
Рекомендовать
Земельные участки с видом на море, с видом на горы, с vid na krepost
Аланья, Турция
3 000 м²
1/1
Элитный земельный участок с большой площадью в районе ТепеРайон: Анталья, Аланья, ТепеРассто…
€3,36 млн
Рекомендовать
Земельные участки с видом на море, с видом на горы, с vid na krepost
Аланья, Турция
3 126 м²
1/1
Земельный участок под постройку здания в живописном районе Тепе с видом на природуРайон: Ант…
€1,68 млн
Рекомендовать
Земельные участки с видом на море
Аланья, Турция
609 м²
1/1
Земельный участок в Газипаша с возможностью постройки дома и видом на мореРайон: Анталья, Ал…
€220,000
Рекомендовать
Земельные участки с видом на море, с видом на горы, с vid na krepost
Аланья, Турция
1 290 м²
1/1
Большой участок земли для постройки с великолепным видом на Аланию и море в BEKTAŞРайон: Ант…
€715,000
Рекомендовать
Земельные участки с видом на море, с видом на горы
Аланья, Турция
542 м²
1/1
Земля с видом на море в горах рядом с дорогойРайон: Анталья, Аланья, КаргыджакУчасток премиу…
€308,000
Рекомендовать
Земельные участки с видом на море, с видом на горы
Yesiloez, Турция
1/1
Земля для постройки вилл на природе с видом на горы в YEŞİLÖZРайон: Анталья, Аланья, ЕшилёзР…
€75,800
Рекомендовать
Земельные участки с видом на море
Аланья, Турция
163 м²
1/1
Прекрасный земельный участок под строительствоРайон: Анталья, Аланья, БюйюкхасбахчеРасстояни…
€1,38 млн
Рекомендовать
Земельные участки с видом на море, с vid na krepost
Аланья, Турция
1 301 м²
1/1
Земля под строительство в ТепеРайон: Анталья, Аланья, ТепеРасстояние до моря: 4000Земля с 2,…
€550,000
Рекомендовать
Земельные участки с видом на море, с vid na krepost
Аланья, Турция
5 000 м²
1/1
Большой участок в Тепе под застройкуРайон: Анталья, Аланья, ТепеРасстояние до моря: 5000Учас…
€3,36 млн
Рекомендовать
Земельные участки с видом на море
Аланья, Турция
1 041 м²
1/1
Земельный участок с отличным видомРайон: Анталья, Аланья, БюйюкхасбахчеРасстояние до моря: 1…
€1,16 млн
Рекомендовать
Земельные участки с видом на море
Аланья, Турция
13 500 м²
1/1
Продается Остров Мечты. Уникальный земельный участок с островом и с коммерческой площадью в …
€15,74 млн
Рекомендовать
Земельные участки с видом на море
Аланья, Турция
2 722 м²
1/1
Земельный участок под строительство в BEKTAŞРайон: Анталья, Аланья, БекташРасстояние до моря…
€1,21 млн
Рекомендовать
Земельные участки с видом на море
Аланья, Турция
2 722 м²
1/1
Большая земельная площадь под строительство с великолепным видом на море в ТепеРайон: Анталь…
€1,21 млн
Рекомендовать
Земельные участки с видом на море
Аланья, Турция
672 м²
1/1
Участок земли под виллу с шикарным видом в İNCEKUMРайон: Анталья, Аланья, ИнджекумРасстояние…
€357,500
Рекомендовать
Земельные участки с видом на море
Аланья, Турция
2 716 м²
1/1
Земельный участок в Payallar с недостроенными вилламиРайон: Анталья, Аланья, ПаялларЗемельны…
€1,79 млн
Рекомендовать
Земельные участки с видом на море, с vid na krepost
Аланья, Турция
1 490 м²
1/1
Земельный участок в Mahmutlar с видом на море и крепостьРайон: Анталья, Аланья, МахмутларРас…
€990,000
Рекомендовать
Земельные участки с видом на море
Аланья, Турция
700 м²
1/1
Земельный участок в BADEMAĞACI с видом на мореРайон: Анталья, Аланья, БадемагаджыЧИСТЫЙ РАВН…
€95,100
Рекомендовать
Земельные участки с видом на море
Аланья, Турция
758 м²
1/1
Земельный участок на побережье в UGRAKРайон: Анталья, Аланья, УгракРасстояние до моря: 128НА…
€149,400
Рекомендовать
Земельные участки с видом на море
Аланья, Турция
800 м²
1/1
Земельный участок в Demirtaş с видом на мореРайон: Анталья, Аланья, ДемирташРасстояние до мо…
€163,000
Рекомендовать
Земельные участки с видом на море
Аланья, Турция
1 344 м²
1/1
Земельный участок в Kargicak с видом на мореРайон: Анталья, Аланья, КаргыджакРасстояние до м…
€325,900
Рекомендовать
Земельные участки с видом на море, с vid na krepost, с Podhodit dlya grazhdanstva
Аланья, Турция
719 м²
1/1
Земельный участок в Kargicak с видом на море. Подходит для Гражданства.Район: Анталья, Алань…
€401,900
Рекомендовать
Земельные участки с видом на море
Аланья, Турция
1 069 м²
1/1
Земельный участок в TEPE с прекрасным видом на мореРайон: Анталья, Аланья, ТепеРасстояние до…
€407,000
Рекомендовать
Земельные участки с видом на море
Аланья, Турция
8 100 м²
1/1
Земельный участок с прекрасным видом на море и природу в MAHMUTSEYDİРайон: Анталья, Аланья, …
€84,700
Рекомендовать
Показать следующие 30 объектов
1
2
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL