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Магазины с видом на море в Анталья, Турция

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1 объект найдено
Магазин со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Каракокали, Турция
Магазин со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Каракокали, Турция
Площадь 900 м²
Инвестиции в Аланию Кестель, особенно в инвестиционные проекты, предлагаемые CarrefourSA, пр…
Цена по запросу
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