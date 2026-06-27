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Кафе и рестораны в Анталье, Турция

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1 объект найдено
Ресторан, кафе 230 м² в Муратпаша, Турция
Ресторан, кафе 230 м²
Муратпаша, Турция
Площадь 230 м²
Коммерческая недвижимость с арендатором в центральной части Махмутлара, Алания Махмутлар – о…
$797,448
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