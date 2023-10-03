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Отели с бассейном в Анталья, Турция

Sekerhane Mahallesi
36
Аланья
36
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16 объектов найдено
Отель 1 комната с лифтом, с бассейном в Аланья, Турция
Отель 1 комната с лифтом, с бассейном
Аланья, Турция
Комнаты 1
Площадь 30 м²
Этаж 1/1
Апарт-отель рядом с гиппермаркетом в ОбаРайон: Анталья, Аланья, СарайЭто пятиэтажное здание,…
€2,04 млн
Отель 1 комната с видом на море, с бассейном, с интернетом в Аланья, Турция
Отель 1 комната с видом на море, с бассейном, с интернетом
Аланья, Турция
Комнаты 1
Площадь 30 м²
Этаж 1/1
Апарт-отель с аквапарком рядом с пещерой Дамлаташ Район: Анталья, Аланья, СарайНаходится в ц…
€10,73 млн
Отель 1 комната с парковкой, с видом на море, с бассейном в Аланья, Турция
Отель 1 комната с парковкой, с видом на море, с бассейном
Аланья, Турция
Комнаты 1
Площадь 30 м²
Этаж 1/1
Роскошный пятизвездочный отель на берегу моря в Оба с полной активностьюРайон: Анталья, Алан…
€24,20 млн
Отель 1 комната с бассейном, с интернетом, с сауной в Аланья, Турция
Отель 1 комната с бассейном, с интернетом, с сауной
Аланья, Турция
Комнаты 1
Площадь 30 м²
Этаж 1/1
Роскошный отель на берегу моря в центре Алании с полной активностью и разными номерамиРайон:…
€5,89 млн
Отель 2 комнаты с бассейном, с Meblirovannaya в Аланья, Турция
Отель 2 комнаты с бассейном, с Meblirovannaya
Аланья, Турция
Комнаты 2
Площадь 55 м²
Этаж 1/1
Уютный отель с бассейном недалеко от пляжа Клеопатры в центре АланииРайон: Анталья, Аланья, …
€3,61 млн
Отель 1 комната с парковкой, с бассейном, с интернетом в Аланья, Турция
Отель 1 комната с парковкой, с бассейном, с интернетом
Аланья, Турция
Комнаты 1
Площадь 30 м²
Этаж 1/1
Уютный апарт-отель с частным пляжем у моря в ОбаРайон: Анталья, Аланья, ОбаРасстояние до мор…
€8,80 млн
Отель с парковкой, с лифтом, с видом на море в Аланья, Турция
Отель с парковкой, с лифтом, с видом на море
Аланья, Турция
Этаж 1/1
Отель 4 звезды по системе "все включено" в PAYALLARРайон: Анталья, Аланья, ПаялларОтель сост…
€13,75 млн
Отель с лифтом, с бассейном, с сауной в Аланья, Турция
Отель с лифтом, с бассейном, с сауной
Аланья, Турция
Площадь 600 м²
Этаж 1/1
Прекрасный Отель на 16 комнат в ObaРайон: Анталья, Аланья, ОбаОтель расположен в центре райо…
€2,04 млн
Отель 1 комната с видом на море, с бассейном в Аланья, Турция
Отель 1 комната с видом на море, с бассейном
Аланья, Турция
Комнаты 1
Площадь 30 м²
Этаж 1/1
Замечательный, роскошный отель в KAŞ с прекрасным видом на мореРайон: Анталья, КашОтель на 2…
€2,45 млн
Отель 1 комната с видом на море, с бассейном, с джакузи в Аланья, Турция
Отель 1 комната с видом на море, с бассейном, с джакузи
Аланья, Турция
Комнаты 1
Площадь 1 570 м²
Этаж 1/1
Прекрасный, уютный отель в KAŞ с роскошным видом на мореРайон: Анталья, КашЕСТЬ 10 НОМЕРОВ С…
€3,32 млн
Отель 1 комната с видом на море, с бассейном, с джакузи в Аланья, Турция
Отель 1 комната с видом на море, с бассейном, с джакузи
Аланья, Турция
Комнаты 1
Площадь 1 530 м²
Этаж 1/1
Райский отель в KAŞ на берегу моряРайон: Анталья, КашНа участке площадью 1530 м2 рядом с ним…
€4,64 млн
Отель с парковкой, с лифтом, с бассейном в Аланья, Турция
Отель с парковкой, с лифтом, с бассейном
Аланья, Турция
Площадь 1 800 м²
Этаж 1/6
4-Звездочный отель на 160 номеров на первой линии моря в KONAKLIРайон: Анталья, Аланья, Кон…
€10,45 млн
Отель с парковкой, с видом на море, с бассейном в Аланья, Турция
Отель с парковкой, с видом на море, с бассейном
Аланья, Турция
Площадь 1 676 м²
Этаж 1/4
Отель на 21 номер с бассейном в 200 м от моря в İSKENDERUNРайон: Анталья, АланьяРасстояние …
€2,04 млн
Отель с парковкой, с лифтом, с видом на море в Yenikoey, Турция
Отель с парковкой, с лифтом, с видом на море
Yenikoey, Турция
Площадь 1 500 м²
Этаж 1/3
Бутик отель в КашРайон: Анталья, Каш, ЧукурбагПродается отель с потрясающим видом.Типы номер…
€3,30 млн
Отель 146 комнат с бассейном, с сауной, с Seniorengerecht в Алания, Турция
Отель 146 комнат с бассейном, с сауной, с Seniorengerecht
Алания, Турция
Комнаты 146
Площадь 2 500 м²
€9,50 млн
Отель 50 комнат с бассейном, с сауной, с Gartennutzung в Лара, Турция
Отель 50 комнат с бассейном, с сауной, с Gartennutzung
Лара, Турция
Комнаты 50
Площадь 1 м²
€245,090

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