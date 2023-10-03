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Отели с видом на море в Анталья, Турция
Sekerhane Mahallesi
36
Аланья
36
Отель
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12 объектов найдено
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Отель 1 комната с видом на море, с бассейном, с интернетом
Аланья, Турция
1
30 м²
1/1
Апарт-отель с аквапарком рядом с пещерой Дамлаташ Район: Анталья, Аланья, СарайНаходится в ц…
€10,73 млн
Рекомендовать
Отель 1 комната с парковкой, с видом на море, с бассейном
Аланья, Турция
1
30 м²
1/1
Роскошный пятизвездочный отель на берегу моря в Оба с полной активностьюРайон: Анталья, Алан…
€24,20 млн
Рекомендовать
Отель 1 комната с видом на море
Аланья, Турция
1
469 м²
1/1
Апарт-отель с номерами с кухней и видом на море в GÜLLERPINARI Район: Анталья, Аланья, Гюлле…
€6,05 млн
Рекомендовать
Отель с парковкой, с лифтом, с видом на море
Аланья, Турция
1/1
Отель 4 звезды по системе "все включено" в PAYALLARРайон: Анталья, Аланья, ПаялларОтель сост…
€13,75 млн
Рекомендовать
Отель с лифтом, с видом на море
Аланья, Турция
1/5
Здание с лицензией для отеля на средиземном берегу в GÜLLERPINARI Район: Анталья, Аланья, Гю…
€1,76 млн
Рекомендовать
Отель 1 комната с видом на море, с бассейном
Аланья, Турция
1
30 м²
1/1
Замечательный, роскошный отель в KAŞ с прекрасным видом на мореРайон: Анталья, КашОтель на 2…
€2,45 млн
Рекомендовать
Отель 1 комната с видом на море, с бассейном, с джакузи
Аланья, Турция
1
1 570 м²
1/1
Прекрасный, уютный отель в KAŞ с роскошным видом на мореРайон: Анталья, КашЕСТЬ 10 НОМЕРОВ С…
€3,32 млн
Рекомендовать
Отель 1 комната с видом на море, с бассейном, с джакузи
Аланья, Турция
1
1 530 м²
1/1
Райский отель в KAŞ на берегу моряРайон: Анталья, КашНа участке площадью 1530 м2 рядом с ним…
€4,64 млн
Рекомендовать
Отель с парковкой, с видом на море, с бассейном
Аланья, Турция
1 676 м²
1/4
Отель на 21 номер с бассейном в 200 м от моря в İSKENDERUNРайон: Анталья, АланьяРасстояние …
€2,04 млн
Рекомендовать
Отель с парковкой, с лифтом, с видом на море
Yenikoey, Турция
1 500 м²
1/3
Бутик отель в КашРайон: Анталья, Каш, ЧукурбагПродается отель с потрясающим видом.Типы номер…
€3,30 млн
Рекомендовать
Отель с видом на море
Аланья, Турция
420 м²
1/1
Семейный отель 6 квартирРайон: Анталья, Аланья, ЧаршыРасстояние до моря: 2000По одному ТАПУ …
€847,000
Рекомендовать
Отель с кондиционером, с видом на море, с сауной
Аланья, Турция
Турция г.Аланья Отель 5***** на первой линии Успешный, к…
€60,00 млн
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