ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом
Вилла
Замок
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки
Элитная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Другое
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.com использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Многоуровневые квартиры
Кондо
Пентхаус
Дом
Замок
Бунгало
Шале
Особняк
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Комната
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Турция
Жилая
Анталья
Шале
Шале возле озера в Анталья, Турция
Шале
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Квартира 3 спальни с парковка
Кючюкчекмедже, Турция
4
2
146 м²
14
Квартиры для Инвестиций Рядом с Метро в Багджыларе, Стамбул. Квартиры расположены на шоссе Б…
€450,000
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты
Elvanli, Турция
2
70 м²
4/16
€79,636
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты с видом на море, с видом на горы, с сауной
Аланья, Турция
2
45 м²
2/2
Прекрасная квартира в лучшей локации 1+1 Район: Анталья, Аланья, Гюллер ПынарыSEFA HOME 1+1К…
€166,628
Рекомендовать
Квартира 5 комнат
Аланья, Турция
5
1
196 м²
Новый комплекс 150 м от пляжа Клеопатры Алания Рады Вам представить новый комплекс со собст…
€794,144
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с балконом, с видом на море, с парковка
Maslak Mahallesi, Турция
3
2
114 м²
42
Роскошные Квартиры в Маслаке в Благоустроенном Комплексе. Роскошные квартиры с видом на Босф…
€711,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с c ремонтом
Kadriye, Турция
3
2
100 м²
3
Квартиры с Современным Дизайном в Выгодном Месте в Анталии, Кадрие Новые квартиры находятся …
€145,000
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты с парковкой, с лифтом, с бассейном
Аланья, Турция
3
110 м²
1/1
Меблированная квартира 2+1 в Oba у моряРайон: Анталья, Аланья, ОбаРасстояние до моря: 200Ква…
€157,742
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с парковкой, с бассейном, с видеонаблюдением
Махмутлар центр, Турция
2
51 м²
1/6
Обращаем ваше внимание на премиальный проект, осуществляемый разработчиком по очень привлека…
€99,031
Рекомендовать
Квартира 2 спальни
Бакыркёй, Турция
1
104 м²
€234,734
Рекомендовать
Квартира 4 комнаты
Elvanli, Турция
4
160 м²
9/16
€247,981
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой
Meselik, Турция
4
175 м²
3
Трёхуровневые дома в жилом комплексе с частным пляжем, пристанью, широким спектром услуг в Б…
€1,02 млн
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом
Cankaya, Турция
3
1
100 м²
15
Новая Недвижимость с Панорамным Видом на Город в Анкаре, Чанкая Чанкая – один из крупнейших …
€185,762
Рекомендовать
Параметры недвижимости в Анталья, Турция
с видом на горы
недорогая
элитная
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL