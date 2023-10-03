ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом
Вилла
Замок
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки
Элитная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Другое
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.com использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Многоуровневые квартиры
Кондо
Пентхаус
Дом
Замок
Бунгало
Шале
Особняк
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Комната
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Турция
Жилая
Анталья
Бунгало
Бунгало с бассейном в Анталья, Турция
Бунгало
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Квартира 1 спальня с парковкой, с балконом, с Pool
Авсаллар, Турция
1
1
45 м²
Апартаменты от застройщика на этапе строительства в Авсаллар, Алания Авсаллар расположен на…
€85,685
Рекомендовать
Дуплекс 3 комнаты с парковкой, с бассейном, с видеонаблюдением
Аланья, Турция
3
1
140 м²
11
В нашем каталоге появился дуплекс планировки 2+1 в районе Махмутлар. Дуплекс общей площадью …
€253,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни
Стамбул, Турция
4
164 м²
Пендик — один из самых старинных районов азиатской части Стамбула. Жилой комплекс расположен…
€337,589
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты
Махмутлар центр, Турция
3
1
79 м²
Новый комплекс в Махмутларе Представляем Вашему вниманию новый комплекс со собственной инфр…
€198,586
Рекомендовать
Квартира
Akarca, Турция
Предлагаем вам квартиры от застройщика в Стамбуле – район Картал. Планировки апартаментов: 1…
€211,994
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с бассейном, с детской площадкой, с зоной для барбекю
Akarca, Турция
2
1
61 м²
13
Новый комплекс в Эрдемли в районе Чешмели Рады Вам представить новый комплекс с собст…
€60,000
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты с парковкой, с лифтом, с бассейном
Seki, Турция
3
121 м²
5/5
В строящемся комплексе в Демирташ, который готовится к сдаче в 2022 году предлагаются к прод…
€336,212
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Махмутлар центр, Турция
3
2
75 м²
12
Шикарные Квартиры в Роскошном Комплексе у Моря в Махмутларе, Аланья Роскошный проект располо…
€203,492
Рекомендовать
Квартира с видом на море, с видом на горы
Мерсин, Турция
Комплекс с богатой инфраструктурой Bella, расположенный в городе Мерсин. Сотрудничая с нами,…
Цена по запросу
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты
Merkez Mahallesi, Турция
2
1
70 м²
Новая элитная резиденция в Сарыер Рады Вам представить новую элитную резиденцию с собственн…
€503,019
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с балконом, с парковка
Мраморноморский регион, Турция
3
2
100 м²
26
Квартиры в Бююкчекмедже, Стамбул с Инфраструктурой Отеля 5*. Квартиры в Бююкчекмедже, Стамбу…
€204,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с балконом, с c ремонтом
Кемер, Турция
2
1
85 м²
3
Недорогая Квартира в Комплексе с Бассейном в Кемере, Арсланбуджак Квартира на продажу распол…
€169,410
Рекомендовать
Параметры недвижимости в Анталья, Турция
с видом на море
с видом на горы
недорогая
элитная
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL