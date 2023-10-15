ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Представитель топовых застройщиков
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом
Вилла
Замок
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки
Элитная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Другое
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Вебинары
Авиабилеты и отели
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.com использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Многоуровневые квартиры
Кондо
Пентхаус
Дом
Замок
Бунгало
Шале
Особняк
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Комната
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Турция
Жилая
Анкара
Дома
Дома с видом на море в Анкара, Турция
Cankaya
36
Дом
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Квартира 2 комнаты с парковкой, с бассейном, с гаражом
Махмутлар центр, Турция
2
50 м²
4/4
Совсем скоро готовится к сдаче шикарный комплекс в Каргыджак. Комплекс включает в себя кварт…
€288,038
Рекомендовать
Квартира 3 спальни
Bahcelievler Mahallesi, Турция
3
237 м²
Особенности проектаЭтот проект предлагает жилые альтернативы с садами на полу, где большие с…
€1,19 млн
Рекомендовать
Квартира 4 спальни
Bahcelievler Mahallesi, Турция
4
209 м²
Великолепное Мраморное море в вашем уютном доме, торговая улица, которая охватывает жизнь со…
€525,467
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты
Elvanli, Турция
2
70 м²
15/16
€92,000
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты
Demirtas, Турция
3
1
105 м²
2
Новый комплекс в Демирташе Рады Вам представить новый комплекс со собственной инфраструктур…
€155,000
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты с лифтом, с бассейном, с Generator elektrichestva
Каракокали, Турция
3
110 м²
2/2
Просторная квартира 2+1 недалеко от моря в ТосмурРайон: Анталья, Аланья, ТосмурРасстояние до…
€160,928
Рекомендовать
Вилла 10 ванных
Стамбул, Турция
10
960 м²
В истории были особые резиденции, которые важные люди построили для себя, чтобы расслабиться…
€6,09 млн
Рекомендовать
Квартира 5 комнат
Аланья, Турция
5
190 м²
3/3
Просторная Квартира В ОбаРайон: Анталья, Аланья, Оба#289
€327,191
Рекомендовать
Квартира
Турция, Турция
Компания Stay Property предлагает новые квартиры в Стамбуле – район Эсеньюрт.В жилом комплек…
€155,342
Рекомендовать
Квартира
Эсеньюрт, Турция
Почему это свойство؟ Современный проект с отличным расположением в очень хорошем районе Это…
€157,975
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты с парковкой, с мебелью, с кондиционером
Аланья, Турция
3
160 м²
10/10
Апартаменты с возможностью получить ВНЖ Планировка квартиры и удобства в жилом комплексе Ком…
€293,798
Рекомендовать
Квартира
Бююкчекмедже, Турция
КУПИТЬ АПАРТАМЕНТЫ С ВИДОМ НА МОРЕ ОБЗОР ПРОЕКТА Проект имеет 7985 квадратных метров земель…
€89,417
Рекомендовать
Типы недвижимости в Анкара
виллы
дуплексы
Параметры недвижимости в Анкара, Турция
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL