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Дома с видом на море в Анкара, Турция

Cankaya
36
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Типы недвижимости в Анкара

виллы
дуплексы

Параметры недвижимости в Анкара, Турция

с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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