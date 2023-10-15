Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Жилая
  4. Анкара
  5. Кондоминиумы

Кондо с видом на море в Анкара, Турция

Кондо В архив
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Квартира 3 комнаты в Boztepe, Турция
Квартира 3 комнаты
Boztepe, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Этаж 3
Элитный комплекс в 150 м. от моря в районе Окурджалар. В уютном курортном уголке побережья …
€154,000
Вилла в Турция, Турция
Вилла
Турция, Турция
Выставлена на продажу вилла в районе Бекташ - Алания.Планировка виллы 3+1, общая площадь 200…
Цена по запросу
Квартира 1 спальня с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn в Алания, Турция
Квартира 1 спальня с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn
Алания, Турция
Комнаты 2
Площадь 50 м²
Проект расположен в районе Пазарджи города Газипаша. Проект расположен в 1200 метрах от моря…
€95,000
Квартира 1 спальня в Аланья, Турция
Квартира 1 спальня
Аланья, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Количество этажей 4
Продается новая квартира 1+1 ( Салон, совмещенный с кухней +1 спальная комната + сан.узел+ б…
€38,959
Квартира 2 комнаты с парковкой, с бассейном, с видеонаблюдением в Алания, Турция
Квартира 2 комнаты с парковкой, с бассейном, с видеонаблюдением
Алания, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 82 м²
Этаж 5
В районе Махмутлар на продажу выставлена новая квартира планировки 1+1, расположенная на 5 э…
€203,500
Дом 4 спальни с кондиционером, с видом на море, с садом в Guendogan, Турция
Дом 4 спальни с кондиционером, с видом на море, с садом
Guendogan, Турция
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 205 м²
Почему вы хотите купить недвижимость в Бодруме Для людей, которые любят пляж и находятся ряд…
Цена по запросу
Квартира 1 спальня с парковкой, с мебелью, с Pool в Алания, Турция
Квартира 1 спальня с парковкой, с мебелью, с Pool
Алания, Турция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Апартаменты в живописном районе Каргыджак, Алания. Каргыджак – самый восточный район Алании…
€246,208
Квартира 5 комнат с мебелью, с лифтом, с кондиционером в Махмутлар центр, Турция
Квартира 5 комнат с мебелью, с лифтом, с кондиционером
Махмутлар центр, Турция
Комнаты 5
Площадь 300 м²
Этаж 12/12
Дуплекс в Махмутларе от компании Zera Homes планировки 4+1, площадью 300 кв. м.  Год построй…
€215,243
Квартира 2 комнаты с лифтом, с бассейном, с сауной в Махмутлар центр, Турция
Квартира 2 комнаты с лифтом, с бассейном, с сауной
Махмутлар центр, Турция
Комнаты 2
Площадь 50 м²
Этаж 5/5
Квартиры для инвестиций в Махмутларе Планировка квартир и удобства в жилом комплексе Идет ст…
€102,646
Квартира 2 комнаты в Payallar, Турция
Квартира 2 комнаты
Payallar, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 2
Кондиционеры в подарок в любой квартире в комплексе в Паялларе Кондиционеры в подарок при …
€125,000
Квартира 5 комнат в Алания, Турция
Квартира 5 комнат
Алания, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 209 м²
Этаж 3/6
Масштабный комплекс премиум-класса в Оба Представляем Вашему вниманию масштабный комплекс п…
€1,44 млн
Квартира 2 комнаты с лифтом, с бассейном, с охраной в Аланья, Турция
Квартира 2 комнаты с лифтом, с бассейном, с охраной
Аланья, Турция
Комнаты 2
Площадь 84 м²
Этаж 5/5
Квартира 1+1 у моря с бассейном в МахмутларРайон: Анталья, Аланья, МахмутларРасстояние до мо…
€116,279

Параметры недвижимости в Анкара, Турция

с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти