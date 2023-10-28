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Дуплексы в Anadolu Mahallesi, Турция

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2 объекта найдено
Дуплекс 5 спален с балконом, с центральным отоплением, с c ремонтом в Арнавуткёй, Турция
Дуплекс 5 спален с балконом, с центральным отоплением, с c ремонтом
Арнавуткёй, Турция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 206 м²
Этаж 3/3
Квартира-Дуплекс Рядом с Аэропортом Стамбул в Арнавуткёй. Квартира в Стамбуле расположена не…
€128,000
Дуплекс 4 спальни с балконом, с c ремонтом в Арнавуткёй, Турция
Дуплекс 4 спальни с балконом, с c ремонтом
Арнавуткёй, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 145 м²
Этаж 3/4
Готовый Дуплекс в Уникальном Месте в Стамбуле, Арнавуткёй. Квартира в Стамбуле расположена в…
€123,000

Параметры недвижимости в Anadolu Mahallesi, Турция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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